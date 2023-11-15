Dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden Jonah Falcon çıplak fotoğrafını paylaştı! Övgü dolu yorumlar topladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde yaşayan 53 yaşındaki Jonah Falcon, dünyanın en büyük cinsel organına sahip olduğunu söyleyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Penis ölçülerinin yaş aldıkça değiştiğini dile getiren Falcon katıldığı televizyon programlarında özellikle ergenlik dönemlerinde kendisini sürekli olarak gizlemek zorunda kaldığını söylemişti.

ESKİ HALİNE YORUM YAĞDI

Eski adı Twitter olan X platformunda 20'li yaşlarında çekilen çıplak siyah beyaz renklerdeki bir fotoğrafını yayınlayan Falcon'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Fenomen isim gönderisine, "Yeniden genç olmak" başlığını koydu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Falcon'un paylaşımına övgü dolu yorumlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Adil olmak gerekirse, çok güzel yaşlanıyorsun ve muhteşem görünüyorsun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İyi bir şarap gibisin ve yıllandıkça daha da güzelleşiyorsun" yorumunu yaptı.