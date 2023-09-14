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    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa bikinisiyle cesur pozlar verdi! "Utanmaya zorlandığımız bir şey ama..."

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa bikinisiyle cesur pozlar verdi! "Utanmaya zorlandığımız bir şey ama..."

    14.09.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yaparak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Ariella Nyssa, sarı bikini takımıyla kameraya arkasını dönerek verdiği cesur pozlarla kadınlara seslendi. Fenomen isim kadın vücudunu "En güzel sanat biçimi" olarak tanımladı.

    Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına karşı rest çekerken kadınların kendi bedenleri içerisinde mutlu olması gerektiğini savunan fenomen isim Ariella Nyssa yine sarı bikini takımıyla kadınlara seslendiği bir gönderiyle Instagram'da gündem yaratmayı başardı.

    "EN GÜZEL SANAT BİÇİMLERİ"

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    Bir ağacın önünde kameraya arkası dönük bir şekilde poz veren Nyssa gönderisine, "Selülitler ve fazla kilolar? Aslında ne kadar güzel değiller mi? Dürüst olmak gerekirse kadın vücudunun en sevdiğim kısımlarından biri. Nefret etmeye zorlandığımız hatta utanmaya zorlandığımız bir şey ama... Gerçekten baktığınızda mükemmel. Gerçekten bakmanızı istiyorum. Onlar sadece en güzel sanat biçimleri" notunu ekledi.

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    Sosyal medya kullanıcıları Nyssa'nın gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tutmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten herkes için ilham vericisin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Senin sayende kendimle gurur duyuyorum" yorumunu yaptı.

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