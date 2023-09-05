Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa cimri bikinisiyle seslendi! Gündem yaratmayı başardı...“Çünkü bu zor”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde 1 milyona yaklaşan geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nyssa, özellikle vücut olumlamasına yönelik yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medyadan yaratılan kusursuz güzellik anlayışına meydan okuyan Nyssa, her kadının kendi bedeninde mutlu olması gerektiğini savunuyor. Kadınların kendilerini sevmesi gerektiğini dile getiren Nyssa, denizin içinden de benzer bir misyonla seslendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine Nyssa, “Kendini sevmeye çalışan tüm kızlara sesleniyorum. Çünkü bu çok zor” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.