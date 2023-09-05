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    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa cimri bikinisiyle seslendi! Gündem yaratmayı başardı...“Çünkü bu zor”

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa cimri bikinisiyle seslendi! Gündem yaratmayı başardı...“Çünkü bu zor”

    05.09.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan yaptığı beden pozitifliğine yönelik paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Ariella Nyssa, Instagram’dan yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. Fenomen isim denizden yaptığı bikinili paylaşımla tüm kızlara seslendi.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde 1 milyona yaklaşan geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nyssa, özellikle vücut olumlamasına yönelik yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medyadan yaratılan kusursuz güzellik anlayışına meydan okuyan Nyssa, her kadının kendi bedeninde mutlu olması gerektiğini savunuyor. Kadınların kendilerini sevmesi gerektiğini dile getiren Nyssa, denizin içinden de benzer bir misyonla seslendi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine Nyssa, “Kendini sevmeye çalışan tüm kızlara sesleniyorum. Çünkü bu çok zor” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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