Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll müziği açıp dans etti! Dekolteli bodysi gündem yaratmayı başardı

2022 yılında Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda tribündeki iddialı kıyafet seçimleri sayesinde “Dünyanın en seksi taraftarı” unvanının sahibi olmayı başaran Ivana Knöll lakabının hakkını vermeye devam ediyor. Fenomen isim son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden müziğin ritmine kendisini kaptırarak dans ettiği anlarda çekilen bir gönderisini paylaştı.

BU KEZ BODYSİ CESUR

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda sık sık hayranlarının karşısına cesur kıyafetleriyle çıkan Knöll geleneğini bozmadı ve derin göğüs dekolteli bodysiyle hikaye çekti. Fenomen ismin dans ettiği anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.