Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa kamera karşısına geçerek dans etti! Vücut hatlarını korkmadan sergiledi

Sosyal medya hesaplarından genellikle beden olumlaması ve vücut pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Ariella Nyssa tamamen doğal halini paylaşarak hayranlarının ilgisini çekti. Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışı kalıplarına meydan okuyan Nyssa, kadınların kendi bedenlerinde mutlu olması gerektiğini savunuyor.

Son olarak bikini takımıyla kamera karşısına geçen Nyssa, vücudunu herhangi bir sansür uygulamadan doğal haliyle gösterdi.

Fenomen ismin kamera karşısına geçerek dans ettiği anlarda karnını içine geçip bıraktı yetmedi kendi etrafında dönerek vücudunun tüm hatlarını gösterdi. Fenomen ismin paylaşımı hayranlarından tam not aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nyssa'nın 'Nefes al' diyerek yaptığı paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten ilham vericisin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Güzellik gerçek mi?" yorumunda bulundu.