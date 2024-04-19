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    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa'nın Coachella tarzına yorum yağdı! Festival kıyafeti beğenilmedi: "Anneanne eteği gibi"

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa'nın Coachella tarzına yorum yağdı! Festival kıyafeti beğenilmedi: "Anneanne eteği gibi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.04.2024 15:22
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    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Coachella'ya katıldı. Festival tarzını sosyal medya kullanıcılarının beğenisine sunan fenomen isim ikinci günde kombiniyle beklediği tepkiyi alamadı. Fenomen isim etekli kombini kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

    Sosyal medyada beden pozitifliği ve vücut olumlamalarına yönelik yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekerek 700 bini aşkın takipçiye ulaşan Ariella Nyssa soluğu Coachella'da aldı.

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    Fenomen isim festivalin ikinci gününde askılı beyaz bir üst ve etek kombini tercih etti. Ancak Nyssa'nın kombini hayranlarının kalbini kazanamadı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nyssa'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Anneanne eteği gibi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Hiç beğenmedim" yorumunu yaptı.

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