Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa'nın Coachella tarzına yorum yağdı! Festival kıyafeti beğenilmedi: "Anneanne eteği gibi"

Sosyal medyada beden pozitifliği ve vücut olumlamalarına yönelik yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çekerek 700 bini aşkın takipçiye ulaşan Ariella Nyssa soluğu Coachella'da aldı.

Fenomen isim festivalin ikinci gününde askılı beyaz bir üst ve etek kombini tercih etti. Ancak Nyssa'nın kombini hayranlarının kalbini kazanamadı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nyssa'nın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Anneanne eteği gibi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Hiç beğenmedim" yorumunu yaptı.







