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    4. Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa tarzıyla beğeni topladı! Hem göğüs dekoltesi hem de mini eteği beğenildi

    Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa tarzıyla beğeni topladı! Hem göğüs dekoltesi hem de mini eteği beğenildi

    28.10.2023 15:11 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ariella Nyssa tarzıyla yine beğeni topladı. Fenomen ismin göğüs dekolteli ve mini etekli takımıyla hayranlarından tam not aldı.

    Sosyal medyada yaklaşık 1 milyona ulaşan takipçisi bulunan Ariella Nyssa cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının ilgisini çekti. Sosyal medyadan genellikle vücut pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Nyssa, kusursuz güzellik anlayışına meydan okuyan bir pozunu gönderdi. Fenomen isim hafta sonuna siyah dantel detaylı bluz ve etek takımındaki pozuyla girdi.

    BEĞENİ TOPLADI

    ariella nyssa

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "Hafta sonu" notunu ekleyen fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nyssa'nın güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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