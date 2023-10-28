Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa tarzıyla beğeni topladı! Hem göğüs dekoltesi hem de mini eteği beğenildi

Sosyal medyada yaklaşık 1 milyona ulaşan takipçisi bulunan Ariella Nyssa cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının ilgisini çekti. Sosyal medyadan genellikle vücut pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Nyssa, kusursuz güzellik anlayışına meydan okuyan bir pozunu gönderdi. Fenomen isim hafta sonuna siyah dantel detaylı bluz ve etek takımındaki pozuyla girdi.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "Hafta sonu" notunu ekleyen fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nyssa'nın güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.