Sosyal medya fenomeni Daisy Keech'in sokak tarzı olay yarattı! Süper mini şortuna yorum yağdı... "Yok gibi"

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede milyonları aşan takipçi kitlesine ulaşan Daisy Keech bu kez Instagram'da Cadılar Bayramı konseptini paylaştı. Fenomen isim Cadılar Bayramı'nı anımsatan emojilerle sokak tarzını paylaştığı bir gönderisini yayınladı.

BEĞENİ TOPLAMAYI BAŞARDI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımından Keech, süper mini kot şortunu bir kazak ve çizmeyle kombin yapmayı tercih etti. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede gündem yaratırken beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Şort gerçekten bu mevsim için uygun değil. Yok gibi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten mükemmel bir güzellik" yorumunu yaptı.