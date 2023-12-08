Sosyal medya fenomeni Daisy Keech Instagram'ın topluluk kurallarına meydan okudu! Taytını aşağıya indirince limitte kaldı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sık sık cesur paylaşımlar yapan Daisy Keech yine hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen isim soyunma odasına benzeyen bir yerde spor kombiniyle ayna karşısında selfie çekildi. Keech, spor taytını aşağıya doğru indirerek hayranlarının beğenisini topladı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Fenomen ismin Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı kısa sürede hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. Cesur pozu sayesinde Keech sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.