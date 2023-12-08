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    4. Sosyal medya fenomeni Daisy Keech Instagram'ın topluluk kurallarına meydan okudu! Taytını aşağıya indirince limitte kaldı

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech Instagram'ın topluluk kurallarına meydan okudu! Taytını aşağıya indirince limitte kaldı

    08.12.2023 14:43 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan spor, sağlıklı yaşam ve fitness konularında yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Daisy Keech Instagram'ın topluluk kurallarına meydan okuyan bir paylaşıma daha imza attı. Fenomen isim spor taytını aşağıya doğru indirerek ayna karşısına poz verdi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sık sık cesur paylaşımlar yapan Daisy Keech yine hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen isim soyunma odasına benzeyen bir yerde spor kombiniyle ayna karşısında selfie çekildi. Keech, spor taytını aşağıya doğru indirerek hayranlarının beğenisini topladı.

    SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

    kaol

    Fenomen ismin Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı kısa sürede hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. Cesur pozu sayesinde Keech sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya daisy keech
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