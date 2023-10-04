Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Daisy Keech sonbahar havasına girdi! Kıyafet dolabının önüne geçti... Üzerini çıkartıp giysilerini seçmeye çalıştı

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech sonbahar havasına girdi! Kıyafet dolabının önüne geçti... Üzerini çıkartıp giysilerini seçmeye çalıştı

    04.10.2023 13:50 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan genellikle spor ve sağlıklı yaşam rutinlerine dair paylaşımlar yapan Daisy Keech, sonbahar havasını profilinde hissettirmeye başladı. Fenomen isim son olarak kıyafet dolabının önündeki ayna karşısında çekilen bir selfiesini paylaştı. Keech'in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekerek 5 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Daisy Keech yaz tatilini geride bırakarak sosyal medyada sonbahar havası estirmeye başladı. Fenomen isim son olarak kıyafet dolabının önünde giyeceklerini seçme konusunda kararsızlık yaşadığı anlarda çekilen bir pozunu paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

    kapak 77

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında göğüs kısmını kollarıyla kapatarak ayna karşısında çekilen bir selfiesini yayınlayan Keech, "En sevdiğim ay Kasım" notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

    İlginizi Çekebilir

    İp mayokinisiyle poz verdi! Kendi sansürünü kendisini uyguladı

    İp mayokinisiyle poz verdi! Kendi sansürünü kendisini uyguladı

     Sessizliğini bozdu, dönüşü efsane oldu! Üzerini örtme çabası yetmedi

    Sessizliğini bozdu, dönüşü efsane oldu! Üzerini örtme çabası yetmedi

     Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay paylaşım! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini ön plana çıkarttı

     Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

     Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

    Sunucular şoke oldu! Cinsel organını gösterince...

     Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

    Cinsel organını eliyle kapattı! Olay poz... “Kendini koru”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...
    Böyle zeka testi görülmedi! 300 kişiden 2'si yapabiliyorBöyle zeka testi görülmedi! 300 kişiden 2'si yapabiliyor
    Kalçasını büyüttü! Dar pantolonun desenleri dikkatleri çektiKalçasını büyüttü! Dar pantolonun desenleri dikkatleri çekti
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya fenomen

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

    Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

    Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

    Balayı dönüşünde aldığı haberle hayatı bir anda değişti

    Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

    Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

    Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

    Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.