Sosyal medya fenomeni Daisy Keech sonbahar havasına girdi! Kıyafet dolabının önüne geçti... Üzerini çıkartıp giysilerini seçmeye çalıştı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekerek 5 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Daisy Keech yaz tatilini geride bırakarak sosyal medyada sonbahar havası estirmeye başladı. Fenomen isim son olarak kıyafet dolabının önünde giyeceklerini seçme konusunda kararsızlık yaşadığı anlarda çekilen bir pozunu paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında göğüs kısmını kollarıyla kapatarak ayna karşısında çekilen bir selfiesini yayınlayan Keech, "En sevdiğim ay Kasım" notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.