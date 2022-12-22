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Sosyal medya fenomeni Elle Brooke kendisini 'yılbaşı hediyesi' ilan etti! Erotik pozları dudak uçuklattı

22.12.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boks kariyeri ve sık sık paylaştığı erotik görüntüleri ile tanınan sosyal medya fenomeni Elle Brooke, yılbaşı konseptli fotoğraflarıyla dikkat çekti. ''Beni paketleyip yılbaşı ağacının altına koyun'' açıklamasıyla paylaştığı gönderiyle kendisini yeni yıl hediyesi ilan eden Brooke'un gönderisi sayısız beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medya fenomeni Elle Brooke kendisini 'yılbaşı hediyesi' ilan etti! Erotik pozları dudak uçuklattı

Sosyal medya fenomeni ve yetişkin film yıldızı Elle Brooke, bir Noel Baba kostümü içinde oldukça erotik birkaç fotoğrafını yayınlayarak hayranlarına yeni bir Noel hediyesi verdi. Genç yıldız pencereden içeri süzülen kış güneşine dönüp, bir kanepenin arkasına oturmuş halde çekilmiş üç fotoğrafını yayınlayarak hayal gücüne oldukça az şey bıraktı.

''HANIM MUTLU OLMAYACAK''

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Instagram gönderilerinde sıklıkla olduğu gibi, hayranlar beğenilerini paylaşmakta oldukça hızlı davrandılar.

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Birçok kullanıcı gerçekten de yılbaşı ağacının altında hediye olarak onu bulmaktan ne kadar mutlu olacağını dile getirirken, gönderisine beğeni bırakan bir hayranı da "Hanım mutlu olmayacak ama ben riski alacağım" diyerek ona olan hayranlığını ifade etti.

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