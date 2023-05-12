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Sosyal medya fenomeni Francia James pembe geceliğiyle heyecanlandırdı! Balkon pozları olay yarattı

12.05.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Francia James yine cesur bir paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesaplarında sık sık cesur pozlarını paylaşan isim bu kez Roma’da bir balkonda pembe geceliğiyle sevenlerini karşısına çıktı. James’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Sosyal medya fenomeni Francia James pembe geceliğiyle heyecanlandırdı! Balkon pozları olay yarattı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Francia James yine geleneğini bozmadan transparan pembe geceliğiyle poz verdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Roma’da bir balkonda pembe geceliğiyle çekilen pozlarını sevenleriyle buluşturan James kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderide James pembe transparan ve dantel detaylarından oluşan bir gecelikle Roma’da bir balkonda poz verdi.

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Geceliğinin alt kısmı tüllerden oluşan James frikik vermesine aldırış etmeden poz verdiği sırada cesur hareketlerde yaptı. Fenomen isim gönderisine “Böyle günler” notunu eklerken gönderisi de kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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sosyal medya Francia James

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