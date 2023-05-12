Sosyal medya fenomeni Francia James pembe geceliğiyle heyecanlandırdı! Balkon pozları olay yarattı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Francia James yine geleneğini bozmadan transparan pembe geceliğiyle poz verdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Roma’da bir balkonda pembe geceliğiyle çekilen pozlarını sevenleriyle buluşturan James kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderide James pembe transparan ve dantel detaylarından oluşan bir gecelikle Roma’da bir balkonda poz verdi.

Geceliğinin alt kısmı tüllerden oluşan James frikik vermesine aldırış etmeden poz verdiği sırada cesur hareketlerde yaptı. Fenomen isim gönderisine “Böyle günler” notunu eklerken gönderisi de kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.