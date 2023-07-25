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    4. Sosyal medya fenomeni Francia James, sabah rutinini paylaştı! Güzelliğinin sırrı sabah egzersizleriymiş

    Sosyal medya fenomeni Francia James, sabah rutinini paylaştı! Güzelliğinin sırrı sabah egzersizleriymiş

    25.07.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Francia James sabah esneme hareketleri yaptığı anlarda kaydedilen görüntülerini paylaştı. Sabah egzersizi yaparken adeta kendinden geçen fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranları tarafından ti’ye alındı. Fenomen ismin gönderisine binlerce beğeni ve yorum yağdı.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Francia James hayranlarıyla sabah rutini videosunu paylaştı. 192 binden fazla izlenen gönderide James, krem rengi spor takımıyla esneme ve germe hareketleri yaptı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James’in sabah sporu yaptığı anlarda çekilen görüntülerine yorum yapmadan edemedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Resmen kendinden geçmiş” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Güzelliğinin sırrını şimdi anladım” yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Francia James

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