Sosyal medya fenomeni Francia James, sabah rutinini paylaştı! Güzelliğinin sırrı sabah egzersizleriymiş

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Francia James hayranlarıyla sabah rutini videosunu paylaştı. 192 binden fazla izlenen gönderide James, krem rengi spor takımıyla esneme ve germe hareketleri yaptı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James’in sabah sporu yaptığı anlarda çekilen görüntülerine yorum yapmadan edemedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Resmen kendinden geçmiş” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Güzelliğinin sırrını şimdi anladım” yorumunu ekledi.