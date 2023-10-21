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    4. Sosyal medya fenomeni Francia James dekoltesinin dozunu abarttı! Neredeyse elbise üzerinden düşecekti

    Sosyal medya fenomeni Francia James dekoltesinin dozunu abarttı! Neredeyse elbise üzerinden düşecekti

    21.10.2023 10:43 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada tüm dünyaya yayılan 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan Francia James, Instagram'dan yaptığı paylaşımla herkesi bir kez daha şaşkına çevirmeyi başardı. Fenomen isim deri siyah bir elbiseyle kamera karşısına geçerken elbisenin göğüs bölümündeki derin dekolte limitlerin sınırında kaldı.

    Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Francia James'in siyah deri elbisesiyle verdiği pozu Instagram'ı salladı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozu James, "Dün gece" notuyla paylaştı. James'in deirin göğüs dekolteli elbisesi hayranlarının beğenisini topladı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAPTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplayan Francia James'in siyah elbisesiyle verdiği poz takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James'in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Francia James

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