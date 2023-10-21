Sosyal medya fenomeni Francia James dekoltesinin dozunu abarttı! Neredeyse elbise üzerinden düşecekti

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Francia James'in siyah deri elbisesiyle verdiği pozu Instagram'ı salladı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozu James, "Dün gece" notuyla paylaştı. James'in deirin göğüs dekolteli elbisesi hayranlarının beğenisini topladı.
Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplayan Francia James'in siyah elbisesiyle verdiği poz takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James'in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.