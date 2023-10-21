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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn aşka geldi! Sevgilisinin kucağına oturup poz verdi... Frikik vermemek için uğraştı

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn aşka geldi! Sevgilisinin kucağına oturup poz verdi... Frikik vermemek için uğraştı

    21.10.2023 11:05 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn sevgilisiyle aşka geldi. Fenomen isim Jai Rowe'un kucağına oturarak poz verdi. Süper minisiyle poz verdiği sırada Llewellyn frikik vermemek için uğraş verdi.

    Sosyal medyada yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken Apollonia Llewellyn sevgilisi Jai Rowe ile aşka geldi. Sevgilisinin kucağına oturarak çekilen romantik bir pozunu paylaşan Llewellyn'in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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    Sevgilisi Jai Rowe ile poz veren Llewellyn, "En iyi arkadaşım" notunu eklemeyi tercih etti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen isim ve sevgilisinin pozlarını beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne kadar mükemmel bir çift" yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Birlikte çok güzel görünüyorsunuz" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya

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