Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn aşka geldi! Sevgilisinin kucağına oturup poz verdi... Frikik vermemek için uğraştı

Sosyal medyada yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken Apollonia Llewellyn sevgilisi Jai Rowe ile aşka geldi. Sevgilisinin kucağına oturarak çekilen romantik bir pozunu paylaşan Llewellyn'in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sevgilisi Jai Rowe ile poz veren Llewellyn, "En iyi arkadaşım" notunu eklemeyi tercih etti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen isim ve sevgilisinin pozlarını beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne kadar mükemmel bir çift" yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Birlikte çok güzel görünüyorsunuz" yorumunu yaptı.