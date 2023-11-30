Sosyal medya fenomeni Gracie Bon sabahlığıyla kamera karşısına geçti! Kıvrımlarını sergilemekten çekinmedi

Sosyal medyada 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan Bon, sık sık Instagram'dan kalçalarının boyutu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geliyordu. Olumsuz yorumların aksine sık sık cesur paylaşımlara imza atan Bon yine geleneğini bozmadı ve Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında pembe sabahlığıyla sevenlerini karşıladı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken Bon, hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında saten pembe bir sabahlık tercih etti. Sabahlığının içine hiçbir şey giymeyen ve kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen fenomenin paylaşımı kısa sürede kullanıcıların ilgi odağı haline geldi.