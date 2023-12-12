Sosyal medya fenomeni Gracie Bon vücut hatlarını belli eden taytıyla poz verdi! Sosyal medyadan yorum yağdı

Sosyal medyada 4 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Gracie Bon sık sık kalça ölçüleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geliyor. İddialı paylaşımları sayesinde hafızalara kazınan Bon geleneğini bozmadı ve yine cesur bir poza imza attı. Fenomen isim kalçasını eleştirenlere inat taytıyla poz verdi.
Bon'un paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Fenomen isim gönderisine "Tamamen doğal" notunu ekleyerek eleştirilere gönderme yapmayı ihmal etmedi. Fenomen ismin pozu kısa sürede beğeni rekoru kırdı.