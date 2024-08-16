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    4. Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll çiçek motifli bikinisiyle dans etti! Sosyal medya yıkıldı... Kıvırttıkça kıvırdı

    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll çiçek motifli bikinisiyle dans etti! Sosyal medya yıkıldı... Kıvırttıkça kıvırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.08.2024 10:52
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    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll Yunanistan'daki tatiline hızlı başladı. Fenomen isim 3 milyon takipçisiyle tatilinden kesitleri paylaşmayı ihmal etmedi. Son olarak otel odasının banyosunda dans ederken videosunu paylaşan Knöll beğeni topladı.

    2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan takımını desteklemek için birbirinden iddialı kıyafetleriyle tribündeki yerini aldıktan sonra kısa sürede takipçi sayısını arttırmayı başaran Ivana Knöll sık sık hayranlarıyla sosyal medyadan etkileşime geçiyor.

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    Son olarak Yunanistan tatilinden sevenlerini selamlayan fenomen ismin paylaşımına adeta yorum yağdı.

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    Otel odasının banyosunda dans ettiği anları paylaşan Knöll beğeni topladı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten inanılmaz bir güzellik" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok güzelsin" yorumunda bulundu.

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