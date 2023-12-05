Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll, kıvrımlarını belli eden dantel tulumuyla şov yaptı! Güzelliği manzaranın önüne geçti

Eski Hırvatistan güzellik kraliçesi Ivana Knöll, sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede Instagram'da geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Fenomen isim Bakü semalarını arkasında alarak dantel tulumuyla verdiği pozlarıyla hayranlarının beğenisini toplarken onlardan kendisine bir lakap bulmasını istedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

'Dünyanın en seksi taraftarı' lakabının hakkını sonuna kadar veren Ivana Knöll, siyah dantel detaylardan oluşan ve kıvrımlarını belli eden tulumuyla verdiği pozuna "Bana bir lakap ver" notunu ekleyerek hayranlarından yeni bir lakap istedi.

Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kara kedi" notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Uzun havalı kadın" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise Knöll'ün güzelliğini Mona Lisa'ya benzetti.