Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll'ün dekoltesi görenleri şaşkına çevirdi! Süper mini elbisesinin göğüs dekoltesi olay yarattı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak 3 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Ivana Knöll cesur bir pozuyla sevenlerinin karşısına çıkarak Instagram'ı sallamayı başardı. Siyah kadife detaylardan oluşan kıyafetiyle poz veren Knöll'ün paylaşımı hayranlarının beğenisini toplamayı başardı.

Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplayan ve yorum yağmuruna tuttuğu gönderisinde Knöll de kendi tarzını beğendiğini belli ederek, "Bazı günler kendimi abarttığımı düşünüyorum ama bugün değil" notunu ekledi.

Fenomen ismin göğüs ve kasık dekoltelerinden oluşan süper mini elbisesi hayranlarından tam not aldı. Knöll'ün güzelliğini öven yorumları peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nereden başlıyor, nerede bitiyor?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok güzelsin" yorumunu ekledi.