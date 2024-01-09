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    4. Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll'ün dekoltesi görenleri şaşkına çevirdi! Süper mini elbisesinin göğüs dekoltesi olay yarattı

    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll'ün dekoltesi görenleri şaşkına çevirdi! Süper mini elbisesinin göğüs dekoltesi olay yarattı

    09.01.2024 14:43 | Son Güncelleme:
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    Dubai'de gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda tribündeki cesur kıyafet tarzıyla dikkatleri üzerine çeken eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek popülerliğine popülerlik kattı. Fenomen isim son olarak derin göğüs ve kasık dekolteli süper mini elbisesiyle poz verdi. Knöll'ün paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak 3 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Ivana Knöll cesur bir pozuyla sevenlerinin karşısına çıkarak Instagram'ı sallamayı başardı. Siyah kadife detaylardan oluşan kıyafetiyle poz veren Knöll'ün paylaşımı hayranlarının beğenisini toplamayı başardı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplayan ve yorum yağmuruna tuttuğu gönderisinde Knöll de kendi tarzını beğendiğini belli ederek, "Bazı günler kendimi abarttığımı düşünüyorum ama bugün değil" notunu ekledi.

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    Fenomen ismin göğüs ve kasık dekoltelerinden oluşan süper mini elbisesi hayranlarından tam not aldı. Knöll'ün güzelliğini öven yorumları peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nereden başlıyor, nerede bitiyor?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok güzelsin" yorumunu ekledi.

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