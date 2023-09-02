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    4. Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll Yunanistan tatilinde saldırıya uğradı! “Kocam sana baktı” diyerek üzerine yürüdü

    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll Yunanistan tatilinde saldırıya uğradı! “Kocam sana baktı” diyerek üzerine yürüdü

    02.09.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll geçtiğimiz yıl gerçekleşen Dünya Kupası’nda tribündeki iddialı kıyafet seçimleri sayesinde sosyal medyada popüler olmuştu. Instagram’da milyonlarca takipçisi bulunan fenomen isim Mikanos tatilinde bir kadının “Kocam sana baktı” diyerek kendisine saldırdığını söyledi.

    Yaz tatilinde popüler tatil lokasyonlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkartarak bol bol bikinili paylaşımlara imza atan fenomen isim Ivana Knöll, Yunanistan’da kıskanç bir kadının saldırısına uğradı. 31 yaşındaki fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda saldırının detaylarını paylaştı.

    “KOCASI BANA BAKTIĞI İÇİN SALDIRDI”

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    Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Knöll, “Dün gece 40’lı yaşlarında kimliği belirsiz bir kadın tarafından saldırıya uğradım. Bana saldırmasının nedeni kocasının bana bakmasıydı. İki arkaşım duruma müdahale ederek onu benden uzaklaştırdı. 3 saat boyunca ynı yerde oturduk onu ve kocasını bir an olsun fark etmedim. Polise haber verdik ve onu gözaltına aldılar” notunu ekledi.

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