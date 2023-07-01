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Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek süper mini şortuyla şov yaptı! Görenler iç çamaşırı zannetti

01.07.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanarak 5 milyon takipçiye ulaşan fenomen isim Veronika Rajek yine hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim süper mini şortuyla kombinlediği parıltılı kısa bluzuyla sevenlerinin karşısına çıktı. Rajek’in gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek süper mini şortuyla şov yaptı! Görenler iç çamaşırı zannetti

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Veronika Rajek süper mini kot şortuyla yaptığı kombinle bir kez daha gündeme geldi. Mini kot şortunu parıltılı bir üst ve kot ceketle kombin yapan Rajek’in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

KOT ŞORT

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine Rajek binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Fenomen ismin hayranları özellikle Rajek’in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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