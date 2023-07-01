Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek süper mini şortuyla şov yaptı! Görenler iç çamaşırı zannetti

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Veronika Rajek süper mini kot şortuyla yaptığı kombinle bir kez daha gündeme geldi. Mini kot şortunu parıltılı bir üst ve kot ceketle kombin yapan Rajek’in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisine Rajek binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Fenomen ismin hayranları özellikle Rajek’in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.