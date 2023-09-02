'Dünyanın en seksi voleybolcusu' olarak tanınıyor! Kayla Simmons süper mini elbisesiyle şov yaptı

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Simmons ani bir kararla profesyonel sporculuk kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştirmişti. Sporculuk başarısının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarının dikkatini çeken Simmons 1 milyona ulaştığı Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanarak sık sık paylaşım yapıyor. Son olarak fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİLDİ

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Kayla, pembe süper mini elbisesiyle ayna karşısında poz verdi. Fenomen isim elbisesini beyaz rengi kovboy çizmeleriyle tamamlamayı tercih etti.