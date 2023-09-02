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    4. 'Dünyanın en seksi voleybolcusu' olarak tanınıyor! Kayla Simmons süper mini elbisesiyle şov yaptı

    'Dünyanın en seksi voleybolcusu' olarak tanınıyor! Kayla Simmons süper mini elbisesiyle şov yaptı

    02.09.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Kayla Simmons “Dünyanın en seksi voleybolcusu” olarak kabul ediliyor. Sosyal medya hesaplarındna sık sık cesur paylaşımlar yapmayı tercih ederek fenomene dönüşen Simmons yine lakabının hakkını veren bir paylaşımla nefesleri kesti.

    Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Simmons ani bir kararla profesyonel sporculuk kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştirmişti. Sporculuk başarısının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarının dikkatini çeken Simmons 1 milyona ulaştığı Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanarak sık sık paylaşım yapıyor. Son olarak fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı.

    SOSYAL MEDYADA BEĞENİLDİ

    kapka volaybol

    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Kayla, pembe süper mini elbisesiyle ayna karşısında poz verdi. Fenomen isim elbisesini beyaz rengi kovboy çizmeleriyle tamamlamayı tercih etti.

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    sosyal medya Amerika Voleybol fenomen

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