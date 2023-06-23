Sosyal medya fenomeni Jenna Lee, süper mini şortuyla nefesleri kesti! Bir gören bir daha baktı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sıklıkla cesur pozlarıyla hayranlarının karşısına çıkmayı seven Jenna Lee geleneğini bozmadı. Fenomen isim süper mini kot şortuyla yere oturduğu anlarda çekilen pozlarını paylaştı. Lee’nin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini toplamayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderisinde Lee, “Arka mı ön mü?” diyerek hayranlarına seslendi. Göbeğini açıkta bırakan bir tişörtle kombinlediği süper mini şortuyla nefesleri kesen Lee’nin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Hayranlarının yorum yağmuruna tuttuğu gönderisinde Lee’nin kıyafet seçimi bazı takipçileri tarafından eleştirildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları gönderiye, “Tanga mı şort mu? Bu nasıl kıyafet” yorumunu yaptı.