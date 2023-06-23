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Sosyal medya fenomeni Jenna Lee, süper mini şortuyla nefesleri kesti! Bir gören bir daha baktı

23.06.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı sosyal medya fenomeni Jenna Lee, Instagram’dan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim süper mini kot şortuyla hayranlarına resmen şov yaptı. Lee’nin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

Sosyal medya fenomeni Jenna Lee, süper mini şortuyla nefesleri kesti! Bir gören bir daha baktı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sıklıkla cesur pozlarıyla hayranlarının karşısına çıkmayı seven Jenna Lee geleneğini bozmadı. Fenomen isim süper mini kot şortuyla yere oturduğu anlarda çekilen pozlarını paylaştı. Lee’nin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini toplamayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

jenna lee

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderisinde Lee, “Arka mı ön mü?” diyerek hayranlarına seslendi. Göbeğini açıkta bırakan bir tişörtle kombinlediği süper mini şortuyla nefesleri kesen Lee’nin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni topladı.

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Hayranlarının yorum yağmuruna tuttuğu gönderisinde Lee’nin kıyafet seçimi bazı takipçileri tarafından eleştirildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları gönderiye, “Tanga mı şort mu? Bu nasıl kıyafet” yorumunu yaptı.

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