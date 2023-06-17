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Sosyal medya fenomeni Jenna Lee, Instagram’ın sınırlarını altüst etti! Cimri bikinisiyle krem sürdüğü anları paylaştı

17.06.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Jenna Lee, Instagram’dan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının kalp atışlarını hızlandırmayı başardı. Kendisiyle başbaşa kaldığı bir SPA gününü paylaşan Lee, cesur bikinisiyle kremlendiği anları paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Jenna Lee, Instagram’ın sınırlarını altüst etti! Cimri bikinisiyle krem sürdüğü anları paylaştı

Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Jenna Lee, geleneğini bozmadı ve yine hayranlarının karşısına son derece cesur bir pozla geldi. Fenomen isim sadece özel bölgelerini örtmeyi seçen Lee, SPA gününde kremlendiği, yüzdüğü ve saunada zaman geçirdiği anları paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı. Lee gönderisine, “Araştırmalar saunada 15 dakika zaman geçirmenin kardiyak otonom sinir sistemi dengesini iyileştirdiğini gösteriyor. Hem beden hem de zihin gevşemesi ile sonuçlanır. Beden ve ruh sağlığınız için bu adımı deneyin” dedi.

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Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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