Sosyal medya fenomeni Jenna Lee, Instagram’ın sınırlarını altüst etti! Cimri bikinisiyle krem sürdüğü anları paylaştı

Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Jenna Lee, geleneğini bozmadı ve yine hayranlarının karşısına son derece cesur bir pozla geldi. Fenomen isim sadece özel bölgelerini örtmeyi seçen Lee, SPA gününde kremlendiği, yüzdüğü ve saunada zaman geçirdiği anları paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı. Lee gönderisine, “Araştırmalar saunada 15 dakika zaman geçirmenin kardiyak otonom sinir sistemi dengesini iyileştirdiğini gösteriyor. Hem beden hem de zihin gevşemesi ile sonuçlanır. Beden ve ruh sağlığınız için bu adımı deneyin” dedi.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.