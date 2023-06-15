Avustralyalı sosyal medya fenomeni mayosu uygunsuz bulununca tepkiyle karşılandı! Tartışma anlarını paylaştı

TikTok’ta 100 binden fazla takipçisi bulunan fenomen isim Natasha Maree, Avustralya’nın Adelaide bölgesindeki bir plajda denize girdiği anları hayranlarıyla paylaştı. Denizden çıktıktan sonra kıyıda bulunan duş alanında ayakta durduğu sırada tanımadığı bir kadının yanına yaklaşmasıyla fenomen isim gergin anlar yaşadı. Bikinisinin aile plajına uygun olmadığını söyleyen kadının tepkisine şaşırtan fenomen ismin erkek arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

TikTok’ta viral olan paylaşımda kullanıcıların bir kısmı bikini seçimini desteklerken diğer bir kısmı ise kadının uyarısına hak verdiğini dile getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Dürüst olmak gerekirse çocukların böyle bir görüntüye maruz kalmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Bence aile plajı için çok cesur bir seçim” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “İnsanlar giyim tarzları konusunda özgür bırakılmalı. Kimsenin karışma hakkı yok” ifadelerini kullandı.