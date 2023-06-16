Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot, yere çöküp plajda suşi yedi! Bikinisiyle oturuşu gündem yarattı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Mathilde Tantot Yunanistan tatilinden kesitleri hayranlarına sunmayı sürdürüyor. Yunanistan’ın Mikanos Adası’nda denizin ve güneşin tadını çıkartan fenomen isim plaj keyfine takipçilerini de ortak etti.
Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Mathilde Tantot, plajda masanın yanına çökerek suşi yediği anları gösterdi. Fenomen ismin bikinisiyle oturma şekli sosyal medyada gündem yarattı.