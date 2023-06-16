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Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot, yere çöküp plajda suşi yedi! Bikinisiyle oturuşu gündem yarattı

16.06.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da 9.5 milyonu aşkın takipçisini bulunan Mathilde Tantot sosyal medya kullanıcılarının kalp atışlarını hızlandıran yeni bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim Yunanistan tatilinden yaptığı paylaşımda plajda yere çömelerek suşi yediği anları paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot, yere çöküp plajda suşi yedi! Bikinisiyle oturuşu gündem yarattı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Mathilde Tantot Yunanistan tatilinden kesitleri hayranlarına sunmayı sürdürüyor. Yunanistan’ın Mikanos Adası’nda denizin ve güneşin tadını çıkartan fenomen isim plaj keyfine takipçilerini de ortak etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

MATHİLDE

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Mathilde Tantot, plajda masanın yanına çökerek suşi yediği anları gösterdi. Fenomen ismin bikinisiyle oturma şekli sosyal medyada gündem yarattı.

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