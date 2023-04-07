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Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval süper mini eteğiyle eğilince frikik vermekten kurtulamadı! Hem göğüs hem de kalça dekoltesi...

07.04.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim Julia Sandoval yine cesur pozlarını paylaşarak herkesi kendisine hayran bıraktı. Sosyal medyada 200 bini aşkın takipçisi bulunan Sandoval süper mini eteğiyle ayakkabı bağcıklarını bağlamak için eğildiği pozlarını paylaştı. Fenomen isim pozlarında frikik vermekten kurtulamadı.

Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval süper mini eteğiyle eğilince frikik vermekten kurtulamadı! Hem göğüs hem de kalça dekoltesi...

Sosyal medya hesaplarından yaptığı birbirinden cesur pozlarla kısa sürede fenomene dönüşen Julia Sandoval yine hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran pozlarını paylaştı. Instagram’da sıklıkla cesur pozlarıyla sevenlerinin karşısına çıkmayı tercih eden Sandoval, bahar esintisini süper mini eteği ve büstiyeriyle getirdi.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

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Sandoval’ın beyaz pileli eteğini pembe büstiyer ve beyaz bir ceketle tamamladığı pozları hayranlarından tam not almayı başardı. Fenomen isim ayakkabı bağcıklarını bağlamak için eğildiği pozlarına “Bahar zamanı” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sandoval’ın güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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