Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval süper mini eteğiyle eğilince frikik vermekten kurtulamadı! Hem göğüs hem de kalça dekoltesi...

Sosyal medya hesaplarından yaptığı birbirinden cesur pozlarla kısa sürede fenomene dönüşen Julia Sandoval yine hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran pozlarını paylaştı. Instagram’da sıklıkla cesur pozlarıyla sevenlerinin karşısına çıkmayı tercih eden Sandoval, bahar esintisini süper mini eteği ve büstiyeriyle getirdi.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sandoval’ın beyaz pileli eteğini pembe büstiyer ve beyaz bir ceketle tamamladığı pozları hayranlarından tam not almayı başardı. Fenomen isim ayakkabı bağcıklarını bağlamak için eğildiği pozlarına “Bahar zamanı” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sandoval’ın güzelliğini öven yorumlarda birleşti.