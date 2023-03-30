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Sosyal medya fenomeni Karina Irby, 12 haftalık detoksundan sonra geri döndü! Duştan çekilen fotoğraflarını paylaştı

30.03.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Karina Irby, beden pozitifliğine yönelik paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarıd. Kadınların beden ölçüleri ne olursa olsun kendileriyle gurur duymaları gerektiğini savunan isim, 12 hafta boyunca şeker ve işlenmiş gıdalardan kurtulmak için yaptığı detoksun sonrasında efsane bir şekilde geri döndü. Detoksunun ardından fenomen isim duştan çekilen pozlarını paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Karina Irby, 12 haftalık detoksundan sonra geri döndü! Duştan çekilen fotoğraflarını paylaştı

Bikini tasarımcısı ve model Karina Irby, şekeri bıraktıktan sonra vücudunun nasıl değiştiğini göstermek için sosyal medyadan cesur pozlara imza attı. 12 hafta boyunca şeker ve işlenmiş gıdalardan kurtulmak için kendisine bir meydan okuma belirlediğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan fenomen isim hayranlarına sonucu göstermek için kıyafetleriyle vedalaştı.

“ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM”

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Çiçekli bikini takımıyla duşun altında çekilen pozlarını paylaşan Irby gönderisine, “Bir şeyi yeterince istiyorsanız başarırsınız. Şeker ve işlenmiş gıda olmadan 12 hafta boyunca dayanabileceğimi düşünmemiştim. Ama işte buradayım. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcıları Irby’in gönderisini kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Harika görünüyorsun” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Değişiklikleri gerçekten fark edebiliyorum” yorumunu yaptı.

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