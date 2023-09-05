Sosyal medya fenomeni Marie Dee dekolteye doyamadı! Kasık dekoltesini bir gören bir daha baktı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesin ulaşan Marie Dee, kıyafet tarzı nedeniyle hem eleştiriliyor hem de övgü dolu yorumlar topluyor. Son olarak siyah midi bir elbiseyle kamera karşısına geçen fenomen ismin gönderisi yine hayranlarını ikiye böldü.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu gönderisine Dee, “Tepeden tırnağa” yorumunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları siyah elbiseyi beğenirken bazıları ise fazla buldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Tepeden tırnağa güzellik” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bence gerçekten çok fazla” yorumunu ekledi.