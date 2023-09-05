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    4. Sosyal medya fenomeni Marie Dee dekolteye doyamadı! Kasık dekoltesini bir gören bir daha baktı

    Sosyal medya fenomeni Marie Dee dekolteye doyamadı! Kasık dekoltesini bir gören bir daha baktı

    05.09.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede yarım milyona yaklaşan bir takipçi kitlesin ulaşan Marie Dee hayranlarının karşısına siyah midi bir elbiseyle çıktı. Uzun kollu elbisenin bacak ve göğüs dekoltesi çok konuşuldu.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesin ulaşan Marie Dee, kıyafet tarzı nedeniyle hem eleştiriliyor hem de övgü dolu yorumlar topluyor. Son olarak siyah midi bir elbiseyle kamera karşısına geçen fenomen ismin gönderisi yine hayranlarını ikiye böldü.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    kapak yeni fenomen

    Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu gönderisine Dee, “Tepeden tırnağa” yorumunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları siyah elbiseyi beğenirken bazıları ise fazla buldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Tepeden tırnağa güzellik” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bence gerçekten çok fazla” yorumunu ekledi.

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