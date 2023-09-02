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    4. Kıyafeti uygunsuz bulunca sosyal medyanın hedefi oldu! “İç çamaşırı giymeye zahmet etmemiş”

    Kıyafeti uygunsuz bulunca sosyal medyanın hedefi oldu! “İç çamaşırı giymeye zahmet etmemiş”

    02.09.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok’ta yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çeken Jennifer, vücudunu saran dar bir kıyafetle Disneyland’a gitmeye karar verdi. Paris’teki Disneyland’ı ziyaret eden Jennifer, kıyafetiyle sosyal medyanın tepkisini çekti. Kıyafeti uygunsuz bulunan Jennifer eleştiri oklarının hedefi oldu.

    TikTok’ta “I’m Fit Jen” olarak tanıtan Jennifer isimli bir TikToker yaptığı paylaşımla hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. TikTok’ta binlerce görüntülenmeye ulaşan paylaşımında Jennifer, aile tema parkına gitmek için tercih ettiği kombiniyle tepki çekti. Minnie Mouse kulaklığı ve bir çift gözlüğü ile ikonik Disney kalesinin dışında poz veren Jennifer’in gönderisinde binlerce yorum yağdı.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Jennifer’ın kalçasını göstererek yaptığı paylaşıma, “Bu kıyafet Disney için uygun değil” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Çocukların olduğunun farkında değil misin?” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “İç çamaşırı giymeye zahmet etmemiş” yorumunu ekledi.

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