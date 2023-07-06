Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot ayna pozuyla Instagram’ı alev alev yaktı! Tişörtünü yukarı doğru kaldırıp göğüslerini gösterdi

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Mathilde Tantot hayranlarından yine tam not almayı başardı. Fenomen isim bu kez takipçilerinin karşısına ayna karşısında çekilen cesur bir pozuyla çıktı. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Tantot tişörtünü yukarı doğru kaldırarak göğüslerini gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Tantot yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. Ayna karşısına geçen fenomen isim kot pantolon ve tişörtlü kombininde sevenlerinin kalp atışlarını hızlandırmayı başardı. Sosyal medya fenomenin paylaşımı kullanıcıların kısa sürede ilgisini çekti.