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Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot ayna pozuyla Instagram’ı alev alev yaktı! Tişörtünü yukarı doğru kaldırıp göğüslerini gösterdi

06.07.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim Mathilde Tantot yine Instagram’ın limitlerini zorlayan bir paylaşıma imza attı. Topluluk kurallarını zorlayan paylaşımında fenomen isim tişörtünü yukarı doğru kaldırarak göğüslerini gösterdiği bir ayna pozunu paylaştı. Tantot’un gönderisi kısa sürede gündem yarattı.

Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot ayna pozuyla Instagram’ı alev alev yaktı! Tişörtünü yukarı doğru kaldırıp göğüslerini gösterdi

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Mathilde Tantot hayranlarından yine tam not almayı başardı. Fenomen isim bu kez takipçilerinin karşısına ayna karşısında çekilen cesur bir pozuyla çıktı. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Tantot tişörtünü yukarı doğru kaldırarak göğüslerini gösterdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Tantot yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. Ayna karşısına geçen fenomen isim kot pantolon ve tişörtlü kombininde sevenlerinin kalp atışlarını hızlandırmayı başardı. Sosyal medya fenomenin paylaşımı kullanıcıların kısa sürede ilgisini çekti.

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sosyal medya fenomen

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