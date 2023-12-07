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    4. Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot duştan çıkar çıkmaz yarı çıplak paylaştı! Göğüslerini elleriyle kapatmaya çalıştı

    Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot duştan çıkar çıkmaz yarı çıplak paylaştı! Göğüslerini elleriyle kapatmaya çalıştı

    07.12.2023 10:09 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Mathilde Tantot yine hayranlarının beğenisini kazanan bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim Mauritius tatilinden cesur bir pozla sevenlerinin karşısına çıktı. Tantot'un duştan çıkar çıkmaz yaptığı paylaşımı hayranlarının beğenisini topladı.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde 9 milyonu aşkın dünyanın geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mathilde Tantot yine limitleri alt üst eden bir pozla gündem geldi. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak sık sık tatillerinden kesitler sunan Tantot, Mauritius tatilinde duştan yeni çıkmışken çekilen yarı çıplak pozunu paylaştı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

    KAPAK1

    Sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu gönderisinde Tantot, aynanın karşısına çıplak bir şekilde geçti. Fenomen isim sosyal medyayı sallayan selfiesinde bel bölümünü havluyla kapatırken göğüslerini ise bir elinin avucuyla örttü.

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