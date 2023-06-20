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Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot kıyafetlerine veda etti! Soyunup ayna karşısına geçince sosyal medyada gündem yarattı

20.06.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 9 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mathilde Tantot, yine Instagram hesabından limitleri zorlayan bir paylaşıma imza attı. Yaz tatilinin tadını dolu dizgin çıkartan fenomen isim ayna karşısına tamamen çıplak bir şekilde geçerek poz verdi. Tantot pozunda göğüslerini elleriyle kapatmayı tercih etti.

Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot kıyafetlerine veda etti! Soyunup ayna karşısına geçince sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Mathilde Tantot yine sevenlerinin kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşımla karşılarına çıktı. Fenomen yaz tatilini geçirdiği Yunanistan’da otel odasının banyosunda çıplak bir şekilde poz verdi. Tantot’un gönderisi kısa sürede gündem olmayı başardı.

LİMİTLERİ ZORLADI

mathilde

Instagram’ın topluluk kurallarının limitlerini zorlayan Tantot, pozunda göğüslerini elleriyle kapatmayı seçti. Instagram hesabının hikaye bölümünde yaptığı paylaşımla Tantot herkesin beğenisini kazandı.

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