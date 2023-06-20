Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot kıyafetlerine veda etti! Soyunup ayna karşısına geçince sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Mathilde Tantot yine sevenlerinin kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşımla karşılarına çıktı. Fenomen yaz tatilini geçirdiği Yunanistan’da otel odasının banyosunda çıplak bir şekilde poz verdi. Tantot’un gönderisi kısa sürede gündem olmayı başardı.

LİMİTLERİ ZORLADI

Instagram’ın topluluk kurallarının limitlerini zorlayan Tantot, pozunda göğüslerini elleriyle kapatmayı seçti. Instagram hesabının hikaye bölümünde yaptığı paylaşımla Tantot herkesin beğenisini kazandı.