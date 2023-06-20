Sosyal medya fenomeni Daisy Keech Instagram’ı alev alev yaktı! Tanga bikinisiyle mutfağa girip yemek yaptı

Sosyal medyada 6 milyona yaklaşan bir takipçi kitlesine sahip olan Daisy Keech, hayranlarının nabzını yükselten bir paylaşıma geri döndü. Fenomen isim cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek bu kez sevenlerine mutfaktan seslendi. Tanga bikinisiyle mutfakta yemek yaptığı anlarda çekilen pozlarını paylaşan fenomen isim çok beğenildi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği paylaşımında Keech mutfak tezgahın hemen önünde durdu. Kesme tahtasındak sebzeleri yediği anlarda çekilen pozuna Keech, “Bitkiselliğini ye” notunu ekledi.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başarırken hayranları güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Aman Allah’ım! Bu gerçek olmayacak kadar güzel” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sebze mi? Pasta yemeyi tercih ederim” yorumunu yaptı.