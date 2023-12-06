Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot sahilde çırılçıplak poz verdi! Havluyla örtünmesi bile yeterli olmadı

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mathilde Tantot yine adından söz ettirecek bir paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medyada 9 milyonu aşkın takipçisi bulunan Tantot sahilde tamamen çıplak kaldığı bir pozunu yayınladı. Tantot'un Mauritius'un sahilinde denizin tadını çıkarttığı anlar gündem yarattı.
Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına Tantot, "Yağmurlu ama hala sıcak" notunu ekledi. Fenomen ismin Instagram'ın topluluk kurallarının sınırlarını zorlayan paylaşımı beğeni topladı.