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    4. Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot yine formunda! Fit vücudunu göstermek için ayna karşısına geçti

    Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot yine formunda! Fit vücudunu göstermek için ayna karşısına geçti

    12.09.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 9 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Mathilde Tantot, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda hayranlarıyla fit vücudunu paylaştığı anları gösterdi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Tantot yaz aylarının bitmesine rağmen yaz sıcaklarına meydan okuyan paylaşımlarına devam ediyor. Fenomen isim son olarak bir aynanın karşısına geçerek sevenleri için poz verdi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Tantot'un Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımı kısa sürede ilgi çekti. Fenomen isim uzun kot eteği ve mor kısa kollu bluzunu bir şapkayla tamamlayarak yüzünün görünmediği bir ayna selfiesi yayınladı. Fenomen bluzunun ön kısmını göğüslerine doğru çekerek göbeğini gösterdi. Fit görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı.

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