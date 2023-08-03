Sosyal medya fenomeni Mercedes Valentine’ın hayranı sınır tanımadı! “O kadar güzelim ki özel güzellik sigortası yaptırdı”

İngiltere’nin Sussex şehrinde yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Mercedes Valentine bazı hayranlarının jestlerinin ulaştığı boyutlardan söz ederek herkesi şaşırttı. Fenomen isim bir hayranının kendisiyle evlenmesi durumunda eşinden boşanacağını söylediğini ve bir başka hayranının ise sürekli olarak nakit para gönderdiğini dile getirdi. Fenomen isim son olarak ise bir hayranın güzelliğini sigortalattığını söyledi.

“BEN HİÇBİRİNİ İSTEMEDİM”

Fabulous’a konuşan fenomen isim, “Güzellik sigortasına sahibim. Gerçekten hiç beklemediğim bir jestti. Hayranlarım bazen beni çok şaşırtıyor. Ben hiçbirini istemedim ama onlar gerçekten büyük adımlar atıyorlar” dedi.