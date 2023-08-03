Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Mercedes Valentine’ın hayranı sınır tanımadı! “O kadar güzelim ki özel güzellik sigortası yaptırdı”

    Sosyal medya fenomeni Mercedes Valentine’ın hayranı sınır tanımadı! “O kadar güzelim ki özel güzellik sigortası yaptırdı”

    03.08.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medya fenomeni Mercedes Valentine son yaptığı itirafla gündem yaratmayı başardı. Hayranlarının kendisi için pek çok jest yaptığından söz eden fenomen isim bir hayranının güzelliğini sigortalattığını söyledi. Valentine, “O kadar güzelim ki özel güzellik sigortası yaptırdı. Böyle bir şey istememe gerek olmadı” dedi.

    İngiltere’nin Sussex şehrinde yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Mercedes Valentine bazı hayranlarının jestlerinin ulaştığı boyutlardan söz ederek herkesi şaşırttı. Fenomen isim bir hayranının kendisiyle evlenmesi durumunda eşinden boşanacağını söylediğini ve bir başka hayranının ise sürekli olarak nakit para gönderdiğini dile getirdi. Fenomen isim son olarak ise bir hayranın güzelliğini sigortalattığını söyledi.

    “BEN HİÇBİRİNİ İSTEMEDİM”

    1

    Fabulous’a konuşan fenomen isim, “Güzellik sigortasına sahibim. Gerçekten hiç beklemediğim bir jestti. Hayranlarım bazen beni çok şaşırtıyor. Ben hiçbirini istemedim ama onlar gerçekten büyük adımlar atıyorlar” dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Sere serpe uzandığı şezlongtan uyardı! “Fırtına öncesi sessizlik”

    Sere serpe uzandığı şezlongtan uyardı! “Fırtına öncesi sessizlik”

     Sevgilisiyle samimi pozlar! “Aşktan yanmak budur”

    Sevgilisiyle samimi pozlar! “Aşktan yanmak budur”

     Süper mini şortuyla mest etti! Sosyal medya orucunu bozdu

    Süper mini şortuyla mest etti! Sosyal medya orucunu bozdu

     Olay poz! Altına hiçbir şey giymedi, gömleğini kaldırınca...

    Olay poz! Altına hiçbir şey giymedi, gömleğini kaldırınca...

     Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

    Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

     Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Çırılçıplak vücudunu havluyla...

    Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Çırılçıplak vücudunu havluyla...

     Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

    Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardıTek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı
    “28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”
    14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya fenomen

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

    Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

    İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

    İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

    90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

    90 dakika boyunca timsahın ağzında mahsur kaldı

    Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

    Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

    Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

    Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

    Günün Videosu

    Metroda ilginç anlar kamerada: Eşini başka bir kadınla görünce ortalık karıştı! 'Kocanı arayacağım'
    Metroda ilginç anlar kamerada: Eşini başka bir kadınla görünce ortalık karıştı! 'Kocanı arayacağım'
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.