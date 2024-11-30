Sosyal medya fenomeni Michelle Bingley bir erkeği anında çekici kılacak özelliği anlattı! Sosyal medyada gündem yarattı

Brian Goldstein ile Truth Hurts Show için bir araya gelen sosyal medya fenomeni Michelle Bingley günümüz flörtleri ve kadın ile erkek arasındaki ikili ilişkilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erkekleri kadın için daha çekici kılan özellikleri anlatan Bingley, geleneksel flört tarzının artık var olmadığına inandığını söyledi.

Bir erkekte aradığı belirli bir özellik olduğunu dile getiren Bingley, "Geleneksel flört etme biçimi tamamen ortadan kalktı, insanlar artık gerçekten flört etmiyor bile. Sadece buluşuyorlar, kur yapma veya insanları etkileme yok, bu tamamen ortadan kalktı, bu oldukça üzücü.Bir erkeğin sadece yol gösterebilmesi ve sizin de doğal olarak onu takip edebilmeniz bence çok çekici. Ben böyle olmasını seviyorum. Kadere bırakmıyorsunuz, şansa bırakmıyorsunuz, gidip sosyal medyayı kullanıyorsunuz, ki ben bunu sevmiyorum." diye konuştu.