Sosyal medya fenomeni Nicole Cruz kıyafet seçimiyle Instagram’ı salladı! Hem göğüs hem de kalça dekoltesi...

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nicole Cruz son kıyafet seçimiyle de takipçilerinin beğenisini kazandı. Fenomen isim göğüs dekolteli haç şeklinde tasarlanan kot bluzuyla süper mini kot eteğini kombin etti. Cruz’un gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.
Fenomen ismin kot tozluklar ve topuklu ayakkabıyla tamamladığı kıyafeti kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti. Fenomen ismin cesur kıyafetiyle verdiği pozlar hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.