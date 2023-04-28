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Sosyal medya fenomeni Nicole Cruz kıyafet seçimiyle Instagram’ı salladı! Hem göğüs hem de kalça dekoltesi...

28.04.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Nicole Cruz festival tarzıyla görenlere bir daha baktırdı. Instagram hesabından 260 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim kot bluzun ve etek takımından oluşan cesur kıyafetiyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Cruz’ın gönderisi kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya fenomeni Nicole Cruz kıyafet seçimiyle Instagram’ı salladı! Hem göğüs hem de kalça dekoltesi...

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nicole Cruz son kıyafet seçimiyle de takipçilerinin beğenisini kazandı. Fenomen isim göğüs dekolteli haç şeklinde tasarlanan kot bluzuyla süper mini kot eteğini kombin etti. Cruz’un gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Fenomen ismin kot tozluklar ve topuklu ayakkabıyla tamamladığı kıyafeti kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti. Fenomen ismin cesur kıyafetiyle verdiği pozlar hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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