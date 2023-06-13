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Sosyal medya fenomeni Olivia çocuklarını okuldan almak için tercih ettiği kıyafetle tepkilerin odağına yerleşti! Transparan tulumu diğer velileri şaşırttı

13.06.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal meyda yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen isim Olivia bu kez çocuklarının okula giderken seçtiği kıyafetlerle gündemde. Fenomen isim çocuklarını okuldan almak için transparan bir tulum tercih edince hem sosyal medyanın hem de diğer velilerin tepkilerinin odağına yerleşti.

Sosyal medya fenomeni Olivia çocuklarını okuldan almak için tercih ettiği kıyafetle tepkilerin odağına yerleşti! Transparan tulumu diğer velileri şaşırttı

33 yaşındaki sosyal medya fenomeni TikTok'tan yaptığı son paylaşımında çocuklarının okuluna giderken tercih ettiği ilginç bir kıyafetle gündeme geldi. Sosyal medyadan genellikle cesur paylaşımlar yapmayı tercih eden Olivia kendisinin "iş kıyafeti" olarak tanımladığı bir kıyafetle okula gittiği anları saniye saniye kaydetti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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Olivia okula çocuklarını almak için pembe dantel ve file detaylarından oluşan üst kısmı iç çamaşırını anımsatan transparan bir tulumla gidince diğer velilerin kendisine şaşkın şaşkın baktığını söyledi. Bazı velilerin duruma tepki gösterdiğini bazılarının ise duruma aldırış etmediğini ifade etti. Olivia sosyal medyadan da olumsuz yorumların hedefi oldu

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