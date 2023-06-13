Sosyal medya fenomeni Olivia çocuklarını okuldan almak için tercih ettiği kıyafetle tepkilerin odağına yerleşti! Transparan tulumu diğer velileri şaşırttı

33 yaşındaki sosyal medya fenomeni TikTok'tan yaptığı son paylaşımında çocuklarının okuluna giderken tercih ettiği ilginç bir kıyafetle gündeme geldi. Sosyal medyadan genellikle cesur paylaşımlar yapmayı tercih eden Olivia kendisinin "iş kıyafeti" olarak tanımladığı bir kıyafetle okula gittiği anları saniye saniye kaydetti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Olivia okula çocuklarını almak için pembe dantel ve file detaylarından oluşan üst kısmı iç çamaşırını anımsatan transparan bir tulumla gidince diğer velilerin kendisine şaşkın şaşkın baktığını söyledi. Bazı velilerin duruma tepki gösterdiğini bazılarının ise duruma aldırış etmediğini ifade etti. Olivia sosyal medyadan da olumsuz yorumların hedefi oldu