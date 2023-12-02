Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot açıldıkça açıldı! Bluzunu yukarı kaldırıp göğüslerini gösterdi... Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının nefeslerini kesmeyi başaran Pauline Tantot, Mauritius Adası'ndaki cesur pozlarıyla yeniden gündeme geldi. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkartan fenomen isim ayna karşısında çekilen bir pozunu paylaşarak Instagram'ın topluluk kurallarına adeta meydan okudu.

HİKAYEDEN PAYLAŞMASI BİLE YETTİ

Sosyal medyadan sık sık cesur paylaşımlar yapan Tantot yine geleneğini bozmadı ve Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Fenomen isim bluzunu yukarı doğru kaldırdığı pozunda pantolonunu aşağıya indirmeyi de ihmal etmedi.







