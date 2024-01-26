Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot aşka geldi! Önce öpücüklere boğdu sonrasında gezintiye çıktı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımların sonrasında attığı her adım olay olan Pauline Tantot, Kosta Riko tatilen tam gaz devam ediyor. Fenomen isim deniz, kum ve güneşin tadını çıkarttığı tatilinin her karesini ise hayranları için sosyal medyadan paylaşıyor.

Fenomen isim bu kez atla bir gezintiye çıkmadan önce onu sevip öptüğü anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Ardından ise Tantot atın üzerine çıkarak onunla gezintiye başladı. Fenomen ismin tatilinden paylaştığı sevimli kareler hayranlarının beğenisini topladı.







