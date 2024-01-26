Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot aşka geldi! Önce öpücüklere boğdu sonrasında gezintiye çıktı

    Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot aşka geldi! Önce öpücüklere boğdu sonrasında gezintiye çıktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.01.2024 11:34 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde dünya geneline yayılan 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Pauline Tantot, Instagram hesabının hikaye bölümünden bu kez bir atı sevdiği anlarda çekilen karelerini paylaştı. Fenomen ismin sevgi dolu çok beğenildi.

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımların sonrasında attığı her adım olay olan Pauline Tantot, Kosta Riko tatilen tam gaz devam ediyor. Fenomen isim deniz, kum ve güneşin tadını çıkarttığı tatilinin her karesini ise hayranları için sosyal medyadan paylaşıyor.

    1

    Fenomen isim bu kez atla bir gezintiye çıkmadan önce onu sevip öptüğü anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

    2

    Ardından ise Tantot atın üzerine çıkarak onunla gezintiye başladı. Fenomen ismin tatilinden paylaştığı sevimli kareler hayranlarının beğenisini topladı.

    İlginizi Çekebilir

    En zenginlere hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı

    En zenginlere hizmet ediyor! O eskortun aylık kazancı dudak uçuklattı

     Açıldıkça açıldı! Göğüslerini zar zor örten olay pozlar

    Açıldıkça açıldı! Göğüslerini zar zor örten olay pozlar

     Göğüs altı dekoltesi yetmeyince bir de pantolonunu çıkarttı

    Göğüs altı dekoltesi yetmeyince bir de pantolonunu çıkarttı

     Bekaret itirafından sonra çıplak pozunu paylaştı! Olay paylaşım

    Bekaret itirafından sonra çıplak pozunu paylaştı! Olay paylaşım

     Bekaretini açık arttırmayla internette sattığını duyurdu

    Bekaretini açık arttırmayla internette sattığını duyurdu


    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Ayna karşısında dans şov! Kıvrak figürleri beğeni topladıAyna karşısında dans şov! Kıvrak figürleri beğeni topladı
    Doğum günü partisinin pozları geldi! Kıyafet seçimi olay olduDoğum günü partisinin pozları geldi! Kıyafet seçimi olay oldu
    Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattıKocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Pauline Tantot
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Trafikte tartıştığı adamı eşine şikayet etti! Tetikçi tutup kurşun yağdırdılar: Bu mu sana küfreden dedikten sonra...

    Trafikte tartıştığı adamı eşine şikayet etti! Tetikçi tutup kurşun yağdırdılar: Bu mu sana küfreden dedikten sonra...

    Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

    Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

    Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı

    Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı

    İhaneti yakaladı! 'Sıkıcısın' savunması...

    İhaneti yakaladı! 'Sıkıcısın' savunması...

    Kafası insan vücudu buzağı! Görenler ne olduğunu anlayamadı

    Kafası insan vücudu buzağı! Görenler ne olduğunu anlayamadı

    Doğum günü partisinin pozları geldi! Kıyafet seçimi olay oldu

    Doğum günü partisinin pozları geldi! Kıyafet seçimi olay oldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

    Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

    Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.