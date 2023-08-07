Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot köpeğiyle eğlenceli anlarını paylaştı! “Kim oynamak ister?”

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim Pauline Tantot, hayranlarının karşısına bu kez sevimli köpeğiyle çıkmayı tercih etti. Fenomen isim kameranın karşısına göğsünde boyundan bağlama detayı bulunan kahverengi mayosu, arkasına basarak terlik haline getirdiği ayakkabılarıyla çıktı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK BEĞENİLDİ

Tantot’un gönderisi kısa sürede hayranlardan tam not almayı başardı. Elinde gri bir top tutan fenomen isim gönderisine, “Kim oynamak ister?” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Tantot’un güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, “Gerçekten çok güzelsin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu nasıl bir güzellik” yorumunu yaptı.



