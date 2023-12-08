Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot yazı geri getirdi! Bikini seçimi gündem yarattı... Sosyal medya onu konuşuyor

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur pozlarıyla adından her daim söz ettirmeyi başaran Pauline Tantot yine geleneğini bozmadı. Fenomen isim bu kez Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında bikinisiyle aynada çekildiği pozunu yayınladı. Fenomen ismin paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Tantot, ayna karşısına çiçek motifli bikini takımıyla geçti. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.