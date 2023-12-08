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    4. Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot yazı geri getirdi! Bikini seçimi gündem yarattı... Sosyal medya onu konuşuyor

    Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot yazı geri getirdi! Bikini seçimi gündem yarattı... Sosyal medya onu konuşuyor

    08.12.2023 11:11 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada birbirinden cesur paylaşımlara imza atarak 5 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Pauline Tantot yine hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşımla geri döndü. Fenomen isim Mauritius'taki tatilinde deniz ve güneşin tadını çıkartırken hayranlarını unutmadı ve çiçek motifli bikinisiyle poz verdi.

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur pozlarıyla adından her daim söz ettirmeyi başaran Pauline Tantot yine geleneğini bozmadı. Fenomen isim bu kez Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında bikinisiyle aynada çekildiği pozunu yayınladı. Fenomen ismin paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Tantot, ayna karşısına çiçek motifli bikini takımıyla geçti. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Pauline Tantot
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