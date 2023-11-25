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    4. Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek'in ceketinin fermuarı kapanmadı! O anları Instagram'dan paylaşınca olay oldu

    Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek'in ceketinin fermuarı kapanmadı! O anları Instagram'dan paylaşınca olay oldu

    25.11.2023 13:47 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının beğenisini kazandı. Sosyal medyada 6 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim pembe ceket ve etekten oluşan takımıyla nefesleri kesen bir paylaşıma imza attı.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Veronika Rajek pembe ceket ve etek takımıyla hayranlarının beğenisini topladı. Cesur takımının içine iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyen ismin ceketinin fermuarını kapatmak isterken çekilen pozu beğeni topladı.

    SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozunda Rajek göğüslerinin gözükmemesi için ceketinin uçlarını elleriyle çekerek kapatmayı tercih etti. Rajek'in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanırken binlerce beğeni ve yorum topladı.

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