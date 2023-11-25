Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek'in ceketinin fermuarı kapanmadı! O anları Instagram'dan paylaşınca olay oldu

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Veronika Rajek pembe ceket ve etek takımıyla hayranlarının beğenisini topladı. Cesur takımının içine iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyen ismin ceketinin fermuarını kapatmak isterken çekilen pozu beğeni topladı.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozunda Rajek göğüslerinin gözükmemesi için ceketinin uçlarını elleriyle çekerek kapatmayı tercih etti. Rajek'in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanırken binlerce beğeni ve yorum topladı.