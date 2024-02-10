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    4. Sosyal medya fenomenin itirafı çok konuşuldu! Erkek sandığı sevgilisi kadın çıktı... "Sahte penisle beni kandırmış"

    Sosyal medya fenomenin itirafı çok konuşuldu! Erkek sandığı sevgilisi kadın çıktı... "Sahte penisle beni kandırmış"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.02.2024 09:26 | Son Güncelleme:
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    35 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ashleigh Huish, erkek zanettiği sevgilisinin kadın olduğunu öğrendiğinde hayatının en büyük şokunu yaşadığını dile getirdi. Sevgilisinin 20 sterlinlik (yaklaşık 775 TL) değerinde sahte penisle cinsel birliktelik yaşadığını iddia etti. Fenomen isim sevgilisinin hüküm giymiş bir cinsel suçlu olduğunu öğrendikten sonra yaşadığı dehşeti anlattı.

    İki çocuk annesi olan sosyal medya fenomeni Ashleigh Huish'in Instagram hesabında 440.000, TikTok hesabında ise 1,3 milyon takipçisi var. Newland ile geçen yılın sonlarında tanıştı ve takipçileri onu Newland'ın suç geçmişi konusunda uyarana kadar onunla kısa bir süre romantik bir ilişki kurdu. Suç geçmişini öğrendikten sonra Newland'ı terk ettiğini belirten fenomen isim onun kadın olduğunu hiçbir zaman anlayamadığını söyledi.

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    DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

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    Daha öncesinde de Newland'ın Kye Fortune adında bir adam gibi davranarak bir kız öğrenciyi kandırdığını öğrenen fenomen isim, Manchester Crown Court'ta yapılan duruşmada Newland'ın geçmişi hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.

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