Sosyal medya kahroldu! Atakan'ın oğlu babasını ekranda görünce ağladı: Üzülüyorum kaybetmesine...

Survivor'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı yarışmacıları acil durum konseyi için bir araya getirmişti.

Konseyde yarışmaya üç yeni yarışmacı katılacağını duyuran Ilıcalı, 2016 şampiyonu Avatar Atakan'ın yarışmaya dahil olacak isimlerden biri olduğunu söylemişti.

"BABAMI İSTİYORUM"

Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla oğulları Aslan'ın babasını izlerken çekilen görüntülerini paylaştı.

Babasının oyun kaybetmesine üzülen Aslan'ın sözleri yürek yaktı. Aslan'ın "Babamı istiyorum. Üzülüyorum babamın kaybetmesine" diyerek ağladığı anlar izleyenleri duygulandırdı.

Aslan'ın görüntülerine sosyal medyada "Acun Atakan'ı hemen ele", "Kahroldum bu ne?", "Ya çok üzüldüm", İçim parçalandı" gibi yorumlar yapıldı.







