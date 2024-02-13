MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sosyal medya kahroldu! Atakan'ın oğlu babasını ekranda görünce ağladı: Üzülüyorum kaybetmesine...

Sosyal medya kahroldu! Atakan'ın oğlu babasını ekranda görünce ağladı: Üzülüyorum kaybetmesine...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.02.2024 10:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı acil durum konseyinde Survivor'a dahil olacak üç ismi açıklamıştı. İsimler arasında 2024 Survivor şampiyonu Avatar Atakan da yer aldı. Yarışmacının oğlu Aslan babasını ekranda görünce ağladığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Survivor'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı yarışmacıları acil durum konseyi için bir araya getirmişti.

Konseyde yarışmaya üç yeni yarışmacı katılacağını duyuran Ilıcalı, 2016 şampiyonu Avatar Atakan'ın yarışmaya dahil olacak isimlerden biri olduğunu söylemişti.

ATAKAN5

"BABAMI İSTİYORUM"

Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla oğulları Aslan'ın babasını izlerken çekilen görüntülerini paylaştı.

ATAKAN11

Babasının oyun kaybetmesine üzülen Aslan'ın sözleri yürek yaktı. Aslan'ın "Babamı istiyorum. Üzülüyorum babamın kaybetmesine" diyerek ağladığı anlar izleyenleri duygulandırdı.

Aslan'ın görüntülerine sosyal medyada "Acun Atakan'ı hemen ele", "Kahroldum bu ne?", "Ya çok üzüldüm", İçim parçalandı" gibi yorumlar yapıldı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıvrımlarıyla barıştı! Seks itirafı geldi: Kocam kalçalarımı...Kıvrımlarıyla barıştı! Seks itirafı geldi: Kocam kalçalarımı...
Başroller projeden ayrılmıştı! Atv o dizinin fişini çekti Başroller projeden ayrılmıştı! Atv o dizinin fişini çekti
FOX'un adı değişti! Tanıtımlarda kriz çıktı FOX'un adı değişti! Tanıtımlarda kriz çıktı
Anahtar Kelimeler:
avatar atakan Acun Ilıcalı
En Çok Okunan Haberler
Kademeli emeklilikte yeni gelişmeyi paylaştı…

Kademeli emeklilikte yeni gelişmeyi paylaştı…

Yüz binlerin gözü Kabine'deydi, beklenen karar çıkmadı! Şimdi kulisler bunu konuşuyor: Moraller biraz bozulabilir

Yüz binlerin gözü Kabine'deydi, beklenen karar çıkmadı! Şimdi kulisler bunu konuşuyor: Moraller biraz bozulabilir

Aday gösterilmeyen Gürsel Tekin CHP'den istifa etti

Aday gösterilmeyen Gürsel Tekin CHP'den istifa etti

İspanyollar Arda'yı gönderdi bile! Yeni adresini böyle duyurdular

İspanyollar Arda'yı gönderdi bile! Yeni adresini böyle duyurdular

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira artışı için yeni önlem

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira artışı için yeni önlem

Çılgın dansı gündem oldu! "Sperm sana iyi gelmedi"

Çılgın dansı gündem oldu! "Sperm sana iyi gelmedi"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.