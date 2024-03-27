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    4. Sosyal medya onun itirafını konuşuyor! "Erkeklere nasıl daha iyi bir sevgili olunacağını öğretiyorum"

    Sosyal medya onun itirafını konuşuyor! "Erkeklere nasıl daha iyi bir sevgili olunacağını öğretiyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.03.2024 11:58
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    Sosyal medyada 'Cat Gately' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın cinsellikten uzak kaldığını ve yetişkin dönemine geldiğinde cinsellik konusunda hiçbir bilgisi olmadığını fark ettiğini dile getirdi. Bilimsel ve fiziksel olarak cinsellik konusunda eğitim alan Gately, "Erkeklere nasıl daha iyi bir sevgili olunacağını öğretiyorum" dedi.

    Cinsellikten uzak bir şekilde büyümesine rağmen daha sonrasında ücretsiz online dersler vermeye başlayan bir eğitmene dönüştüğünü ifade eden Gately, "Etik değerlere sahip, kadınların liderliğindeki bir şirkette çalışıyorum. Hayattaki misyonum herkesi güçlendirmek" dedi.

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    Mart 2020'de Cat, Instagram için seks eğitimi videoları çekmeye ve Zoom'da ücretsiz mastürbasyon dersleri vermeye başladı. Bir buçuk yıl boyunca bunu yaptıktan sonra Facebook'ta gördüğü bir iş ilanına başvurarak erkeklere daha iyi bir sevgili olmanın yollarını öğretmeye başladı.

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    sosyal medya ilişki sorunları
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