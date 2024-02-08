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    4. Sosyal medyada 'Ailecek altımıza yapma hikayemiz' diyerek anlattı! Aynı gün farklı şekillerde aile fertlerinin tuvaletini kaçırdığını söyledi

    Sosyal medyada 'Ailecek altımıza yapma hikayemiz' diyerek anlattı! Aynı gün farklı şekillerde aile fertlerinin tuvaletini kaçırdığını söyledi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.02.2024 08:12 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 'zegekoo' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kız Amerika seyaheti sırasında anne, babası ve kendisinin aynı gün farklı şekillerde tuvaletlerini kaçırma hikayelerini anlatınca gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken videoda genç kızın detaylı bir şekilde anlattığı hikaye tepkilere neden oldu.

    Sosyal medyada ailecek başlarına gelen ilginç bir durumdan söz eden genç kızın TikTok paylaşımı kısa sürede viral oldu. 15 yaşındayken annesi ve babasıyla birlikte Amerika'ya gittiğini söyleyen genç kız, oteldeki ilk gecelerinde yatağa tuvaletini yaptığını söyledi.

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    Anne ve babasının bu durumla dalga geçtiğini ifade eden genç kız konuşmasının devamında ise aynı gün içinde ebeveynlerinin altına kaçırdıkları hikayeleri paylaştı. Babasının tuvalet bulma konusunda zorlandıklarında altına yaptığını ve annesinin ise alışveriş yaptıkları sırada altına büyük tuvaletini kaçırdığını anlattı.

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    O anlar sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu. Kullanıcıların büyük bir bölümü genç kızın anlattıklarına tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Neden bu hikayeyi dinlediğimizi hiçbir zaman anlayamacağım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten tuvalet macerelarınızı dinlemek zorunda mıydık?" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise "Bunun adı karma" dedi.

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    sosyal medya tiktok tuvalet
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